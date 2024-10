Yoga e pilates in azienda per due ore alla settimana al posto di lavorare

L’iniziativa di Net Seals, azienda di Fornace Zarattini, per «il benessere psico-fisico dei dipendenti»

Due ore di yoga e pilates al posto di due ore di lavoro settimanale. Si tratta dell’inedita iniziativa per favorire il benessere psico-fisico dei propri dipendenti messa in campo da alcune settimane da Net Seals, l’azienda di Fornace Zarattini che distribuisce guarnizioni e componenti in tutto il mondo.

Qui la nostra intervista di qualche settimana fa al direttore generale Andrea Rani.

Dal bar interno alla sede aziendale alla scelta di un particolare impianto di aerazione interna, dalla creazione di spazi ricreativi a una piccola palestra attrezzata – tutte iniziative avviate da anni –, oggi si aggiunge un’ulteriore novità: l’azienda dà la possibilità ai dipendenti (una cinquantina circa) di diminuire le ore di lavoro settimanali, utilizzandone due per appositi corsi di yoga e di pilates svolti all’interno della sede da istruttori qualificati. Invece delle normali 40 ore, dunque, chi sceglie di aderire alla proposta ne svolgerà solo 38, sostituendo le ultime due con altrettante ore di attività fisica.

«Il progetto è nato da una serie di condizioni favorevoli – spiega Federica Claps, responsabile del personale in Net Seals -: la volontà dell’azienda di favorire il benessere psico-fisico dei dipendenti, la mia personale passione per il pilates, la disponibilità di spazi aziendali adatti. Non ultima, la tipologia di movimenti propria del pilates e dello yoga, che ben si adatta alle esigenze di chi trascorre molte ore seduto in ufficio o in piedi in magazzino».

Grande l’interesse suscitato fra i dipendenti, diversi dei quali hanno già aderito e iniziato le attività fisiche. «La curiosità e la partecipazione hanno superato le aspettative – continua Claps -: i dipendenti apprezzano questo progetto perché vedono che l’azienda si muove verso di loro, andando incontro alla necessità di conciliare i ritmi vita-lavoro, spesso frenetici. Ci auguriamo che i corsi possano diventare parte integrante della filosofia aziendale che, da sempre, mette la persona e il suo benessere al primo posto. Inoltre, sono momenti che fanno stare meglio tutti: e a Net Seals hanno sempre restituito un forte senso di appartenenza».