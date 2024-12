Dal 7 gennaio 2025 cambiano gli orari di quattro treni sulla linea Faenza-Ravenna

Due collegamenti saranno anticipati e due saranno posticipati. E dal 9 dicembre sulla tratta Ravenna-Bologna ci sono due collegamenti diretti in più

La Regione Emilia-Romagna modifica gli orari dei treni sulla tratta Faenza-Ravenna per andare incontro alle esigenze manifestate dai pendolari.

Dall’entrata in vigore del nuovo orario invernale, il 16 dicembre 2024, l’assessorato regionale a Mobilità e Trasporti ha avviato un confronto tecnico con Trenitalia Tper e Rfi. Dal 7 gennaio 2025 ci saranno modeste variazioni di orario per alcune corse a seguito dell’introduzione della nuova coppia di treni regionali veloci messi a disposizione per migliorare i collegamenti tra Bologna e la Romagna ed entrati in circolazione dal 9 dicembre.

Queste le modifiche che dal 7 gennaio 2025 agli orari dei treni sulla linea Faenza-Ravenna:

il treno 17584 sarà anticipato e arriverà a Ravenna 5 minuti prima, alle 7.16, e a Faenza 6 minuti prima, alle 7.49;

anticipato anche il treno 17589 che arriverà a Faenza 8 minuti prima, alle 8.01, e sempre 8 minuti prima a Ravenna, 8.33;

posticipato il treni 17586, con arrivo a Ravenna alle 7.43, 8 minuti dopo, e a Faenza alle 8.21, 14 minuti dopo;

posticipato il 17583 che arriverà a Castel Bolognese due minuti dopo, alle 7.52, e a Faenza sempre due minuti dopo, alle 8.36.

Il potenziamento della linea Ravenna-Bologna

Una nuova corsa in partenza da Ravenna alle 7.06 con arrivo a Bologna alle 8.05. Ora sono tre i collegamenti diretti in partenza da Ravenna, effettuati con un treno elettrico, in particolare un convoglio monopiano, di Trenitalia Tper.

Col nuovo orario invernale ha preso il via anche un nuovo collegamento veloce fra Bologna e Ravenna, con partenza alle 5.50 e arrivo alle 6.50. Con l’istituzione di questa corsa è stato anticipato l’avvio del servizio rapido e sono stati portati a tre i collegamenti veloci mattutini in partenza tra le 5.50 e le 8.05.