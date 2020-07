Il sindaco: «In due anni si può fare un nuovo stadio da 16mila posti per il Bologna»

De Pascale esprime la disponibilità del Comune a sostenere l’intervento per ospitare i rossoblù per un biennio ma solo se ci sarà una alleanza strategica tra società e città

Il Comune di Ravenna è disposto a costruire un nuovo stadio di calcio da 16mila posti in un’area a ridosso della città per ospitare le partite del Bologna nel biennio 2022-2024 in cui l’impianto dei rossoblù sarà inagibile per ristrutturazione, a patto che la società emiliana stringa una collaborazione strutturata e consistente con i giallorossi di casa, appena retrocessi tra i dilettanti della serie D, con ricadute a beneficio di tutto il territorio. È la sintesi di quanto riportato sulle pagine odierne, 26 luglio, dei quotidiani Il Resto del Carlino e La Repubblica che hanno raccolto le parole del sindaco Michele de Pascale.

La Repubblica ha intervistato il primo cittadino sulle pagine della cronaca bolognese. Il titolo lascia poco spazio all’immaginazione con un virgolettato che riassume il pensiero di De Pascale: «Stadio qui in due anni e sposiamo Saputo», con riferimento al presidente canadese dei rossoblù. Il sindaco parla di «joint venture tra la città di Ravenna e il Bologna Calcio». Sui tempi si sbilancia ipotizzando due anni sufficienti per costruire da zero un nuovo catino: «L’idea di ristrutturare il Benelli è tramontata. La nostra idea è di procedere con un intervento diretto dell’amministrazione cittadina», per evitare le lungaggini sui tempi della legge per gli stadi. Tutto con una visione ben precisa: «Il Ravenna potrebbe diventare la squadra B del Bologna».

È sul Carlino dove invece si ragiona già sulle aree potenziali per la costruzione. De Pascale parla di riflessioni già avviate negli uffici comunali che riguardano aree a ridosso della città: scartate ipotesi come lidi e Standiana.