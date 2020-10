Nuovo Dpcm, ancora proteste in piazza: sabato manifestazione del mondo della cultura

A organizzare due addette ai lavori di una scuola di danza. «Non si può accettare in silenzio»

Dopo l’evento di ieri promosso dalle palestre, sabato 31 ottobre (dalle 17.30 alle 18.30) è stata organizzata un’altra manifestazione contro il nuovo Dpcm anti Covid.

Si tratta di quella che gli organizzatori definiscono come «una manifestazione pacifica e apolitica in nome dell’Arte», nelle sue varie declinazioni, dalla danza alla musica, dal teatro al cinema. Un modo per ribadire, scrivono gli organizzatori, di una scuola di danza di Ravenna, che le discipline artistiche «non sono né secondarie né di minore importanza sia per valore economico sia per valore culturale».

Alessandra Rizzo e Michela Bulgarelli, addette ai lavori, dicono di essersi prese la responsabilità di organizzare questo evento solidale «in nome di tutte le realtà presenti a Ravenna e provincia, affinché si possa dare voce alle centinaia di persone che vivono di arte. La danza – continua la loro nota inviata alla stampa –, come il canto, la recitazione, la musica non può essere abbandonata o dimenticata pensando che con qualche sovvenzione economica venga risolto il problema».

«Nessuno di noi vuole scavalcare le decisioni dello Stato, anzi abbiamo tutti rispettato in questi mesi le svariate regole imposte e le altrettante richieste per adattare le strutture in termini economici, ma allo stesso tempo non è possibile accettare in silenzio una decisione così netta nel tagliarci le gambe per la seconda volta. Tanta, troppa gente ruota intorno a questo settore: bambini, giovani, talenti, imprenditori, società, migliaia di addetti ai lavori che non si meritano di perdere le loro passioni, il loro lavoro e di conseguenza il loro sostentamento. È una manifestazione aperta non solo a chi lavora nel settore “arte” ma vuole coinvolgere anche chi è vicino e sostiene il tema; per tale motivo, invitiamo tutti coloro che in modo educato, corretto e responsabile vogliono con la loro presenza sensibilizzare l’opinione pubblica».

Le organizzatrici avvisano inoltre che si potrà partecipare mantenendo il distanziamento e con la mascherina e invitano a portare cartelloni, magliette o bandiere «con messaggi di solidarietà».