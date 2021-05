Ecco la lista civica per il sindaco De Pascale: «Per chi non vota centrosinistra»

Coinvolti avvocati, ex consiglieri comunali, sanitari, commercianti, impiegati…

Presentata allo Chalet dei Giardini Pubblici, la nuova lista civica De Pascale Sindaco, che farà parte della coalizione di centrosinistra che sostiene naturalmente alle prossime amministrative di Ravenna il sindaco uscente.

«In questi cinque anni – spiega de Pascale – amministrando la città ho avuto la fortuna di incontrare moltissime persone con grandi competenze e tanta passione per la propria comunità. La lista civica nasce dalla volontà di portare, dare spazio e valorizzare nuove e diverse competenze in alcuni ambiti specifici al servizio della città».

«La lista civica – continua il sindao – è uno strumento a disposizione di chiunque desideri partecipare attivamente, ma senza l’intenzione di iscriversi ad un partito. Questo soggetto porterà al voto anche persone che altrimenti si sarebbero astenute o che pur non riconoscendosi nel centrosinistra a livello nazionale, nella dimensione locale sono convinti della bontà del nostro lavoro e delle proposte».

Hanno già dato la loro adesione come sostenitori della lista l’avvocato Federica Baratoni (presidente Aiga Ravenna); Alessandro Bondi (presidente Csi Ravenna e consigliere alla Pubblica Assistenza); Elena Bosi (promotrice della petizione per il bike park); Davide Buonocore (dipendente Eni ed ex consigliere comunale dell’Italia dei Valori); Maria Cafagna, Vanni Casadei, Catia Cellarosi (dell’omonima gioielleria), Carlotta Comandini (digital marketing manager); Giovanni Crocetti (già promotore cinque anni fa della lista civica Ravviva Ravenna); Francesco De Maglie (ex rappresentante studentesco all’università, impiegato in Hera, referente di progettazione operativa per i Comuni

della Bassa Romagna e del Faentino), Ricky De Zordo (bagnino), Gianluca Farfaneti (psicologo psicoterapeuta presso Dipartimento Salute Mentale U.O. Dipendenze Patologiche Asl Romagna); Deda Fiorini (social writer, storyteller, scrittrice e co-fondatrice del Teatro Accademia Marescotti – il circolo degli scrittori Urban Fabrica); Fortunata Franchi, titolare di un Servizio Educativo di Nido Privato, Federico Fronzoni, impiegato alla casa di cura Santa Teresa (ex consigliere comunale di Lista per Ravenna); Daniele Gattelli, Glenda La Corte (ostetrica presso l’ospedale di Ravenna e consigliera dell’Ordine delle Ostetriche della Provincia di Ravenna), Mauro Maraldi; Leonardo Morelli; Aurelio Penserino; Daniele Perini, fondatore di AmareRavenna già consigliere comunale e provinciale, Alfredo Petrone, Giuseppe Pizzolla (membro del Comitato Esecutivo del Distretto Informatico Romagnolo, membro del Comitato di

Innovazione di Confindustria Romagna e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Biblio.For.Sport.ODV”); Annagiulia Randi (raccomandatario marittimo e amministratore delegato di una società che si occupa di logistica, spedizioni, trasporti e consulenza doganale che opera nel porto di Ravenna); l’avvocato Giuseppe Roccafiorita (già nella lista civica La Pigna ed ex renziano della prima ora); Riccarda Suprani, (vicepresidente Nazionale Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere e Coordinatrice Progetto Inter istituzionale “Salute e benessere nella scuola”); Serena Tarlazzi; Alice Treossi (proprietaria di una merceria storica a San Pietro in Vincoli e Vicepresidente del Comitato Cittadino di San Zaccaria); Salvatore Voce (direttore responsabile del reparto di Urologia dell’Ospedale di Ravenna).

Il logo è un simbolo che riporta su sfondo rosso il nome della lista “de Pascale Sindaco” composto da una barca a vela stilizzata che richiama i due colori della città di Ravenna – oro e rosso – che solca l’azzurro del mare.

Le parole cardine che racchiudono il concetto della lista civica sono “Competenze e Impegno per Ravenna” in quanto, questa lista «è costituita da cittadini e cittadine di tutte le estrazioni e professioni – si legge nella nota inviata alla stampa -, che si mettono al servizio della città, con le loro specifiche competenze, e prima di tutto sostengono il progetto del sindaco. Perché credono che Michele de Pascale sia la guida giusta per Ravenna. Per una città aperta, civile, democratica, prospera, europea, verde e sostenibile».