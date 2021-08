«Ettore Muti assassino», spuntano striscioni di “benvenuto” contro i “nostalgici”

In vista delle celebrazioni del gerarca fascista. Atteso un presidio comunista

Sono comparsi nella tarda serata di ieri (sabato 21 agosto) manifesti e cartelli in città (in particolare in zona cimitero) antifascisti e contro Ettore Muti. Una sorta di benvenuto indirizzato agli Arditi d’Italia e ai “nostalgici” che si ritroveranno oggi per celebrare la morte del gerarca fascista, come consuetudine tra mille polemiche.

Da una parte i promotori delle celebrazioni che definiscono Muti semplicemente un eroe della patria, dall’altra la frangia comunista che si appella alla Costituzione per chiedere alle autorità di vietare la manifestazione. Che se si svolgerà – come ormai scontato – vedrà anche la formazione di un presidio appunto antifascista, con comunisti e Potere al Popolo (e i loro rispettivi candidati a sindaco alle prossime elezioni di Ravenna).