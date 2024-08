Torna la festa dell’Unità: il programma degli spettacoli e dei dibattiti politici

Dal 30 agosto al Pala De André. Tra gli ospiti Bonaccini, Landini e il presidente Gimbe Cartabellotta

La Festa dell’Unità di Ravenna prenderà il via venerdì 30 agosto al Pala De André e proseguirà fino all’11 settembre.

Durante i 13 giorni di festa si alterneranno dibattiti animati da politici locali e nazionali, rappresentanti della società civile, dei sindacati, dell’associazionismo, del mondo economico. Si comincia con l’intervista a Michele de Pascale per proseguire con incontri sul tema della sanità, dell’empowerment femminile e dell’autonomia differenziata con Maurizio Landini. Si parlerà di turismo balneare, legge sulla cittadinanza e agricoltura. Saranno ospiti della festa l’ex governatore della Regione Stefano Bonaccini e il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta. La serata finale sarà dedicata all’intervista al segretario Alessandro Barattoni, in procinto di candidarsi a sindaco di Ravenna. È ancora da definire la data della visita della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein.

Il programma degli spettacoli del palco centrale lo avevamo già pubblicato a questo link. Ci saranno spettacoli anche al pianobar dove si potranno gustare cocktail e aperitivi.

I viali della festa diventeranno un grande palcoscenico per i tradizionali Burattini in Festa: una ricca selezione di compagnie e artisti si esibirà con spettacoli basati su una comicità popolare e un linguaggio immediato, con divertimento assicurato per il pubblico di tutte le età. Quest’anno la proposta sarà arricchita da un variegato programma di giochi e laboratori dedicati a ragazzi e famiglie.

Tutte le sere si gioca a tombola e con la pesca delle piante. Nella serata di chiusura ci sarà il tradizionale “Supertombolone”.

Infine non può mancare la gastronomia: il ristorante La Collina con i passatelli al tartufo e il gran fritto di funghi porcini; l’Ustari’ dla Rumagna con i cappelletti, i tortelli romagnoli e la carne alla griglia; lo street food 3P con pasta pesce e paella ma anche hamburger e arrosticini; l’immancabile friggitoria con la piadina e le pizze fritte farcite.

Sono centinaia i volontari che in queste settimane hanno montato e allestito la festa e che la gestiranno per tutta la durata.

Di seguito il programma degli spettacoli e dei dibattiti.

SPETTACOLI

Venerdì 30 agosto – Roxy Bar

Sabato 31 agosto – New Trolls

Domenica 1 settembre – Ruggero De I Timidi

Lunedì 2 settembre – Cristiano Godano

Martedì 3 settembre – Gem Boy

Mercoledì 4 settembre – Santa Balera

Giovedì 5 settembre – Duilio Pizzocchi

Venerdì 6 settembre – Meganoidi

Sabato 7 settembre – Casa Del Vento

Domenica 8 settembre – Maria Pia Timo

Lunedì 9 settembre – Revolution

Martedì 10 settembre – Moka Club

Mercoledì 11 settembre – Gloria Turrini

DIBATTITI