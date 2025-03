Nella coalizione di centrosinistra di Barattoni spunta la lista Progetto Ravenna

Si tratta del nuovo contenitore che ospita Azione, Italia Viva, Psi e Più Europa

C’è un nuovo simbolo nella coalizione di centrosinistra che appoggia il candidato sindaco Alessandro Barattoni alle prossime elezioni comunali di Ravenna: è stata presentata alla stampa infatti la lista Progetto Ravenna, costituita dai partiti Azione, Italia Viva, Psi e Più Europa, i cui simboli non sono presenti nel logo.

«I valori comuni dei quattro partiti che l’hanno promossa e la netta collocazione nel perimetro riformista, liberaldemocratico ed europeista – si legge in una nota inviata alla stampa – consentiranno a Progetto Ravenna di non essere un cartello elettorale, ma di diventare un “contenitore” permanente e aperto alla città. Per questo tra i candidati saranno presenti anche civici e indipendenti che vogliono mettersi in gioco e condividono le idee fondative e gli ideali di questa lista».

Progetto Ravenna si caratterizza con un programma «che prevede una forte attenzione ai temi dell’ambiente, del turismo, dello sviluppo economico e del territorio, al riconoscimento della cittadinanza attiva, dei diritti civili e delle conseguenti responsabilità sociali, della cultura e della socialità; all’attenzione ai servizi forniti dove, tra l’altro, venga riconosciuto il giusto ruolo alle imprese quale motore per la stabilità sociale delle comunità e del mercato del lavoro».

La lista completa è in via di definizione ma ci saranno di certo Chiara Francesconi (in rappresentanza di Azione), Pierdomenico Lonzi (Psi), Barbara Monti (Italia Viva) e Nevio Salimbeni (Più Europa).

La coalizione di centrosinistra. Prende sempre più forma quindi la coalizione di centrosinistra che, a meno di clamorose sorprese, vedrà la partecipazione delle liste di Pd, Movimento 5 Stelle, Repubblicani, Alleanza Verdi Sinistra, Ama Ravenna e appunto Progetto Ravenna.