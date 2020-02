Coronavirus, riaprono le scuole? Deciderà la nuova giunta dopo l’insediamento

Domani, 28 febbraio, la decisione. L’assessore uscente Venturi auspica un ritorno alla normalità: «La situazione non desta preoccupazioni»

Sarà la nuova giunta regionale del riconfermato presidente Stefano Bonaccini a decidere se prorogare o meno l’ordinanza che impone fino a domenica 1 marzo la chiusura delle scuole e, tra le altre cose, dei luoghi pubblici, come teatri, che prevedano assembramenti di persone. Un’ordinanza, come noto, resasi necessaria per cercare di contenere la propagazione del cosiddetto coronavirus in Emilia-Romagna.

Dopo le elezioni dello scorso 26 gennaio, la nuova giunta si insedierà proprio domani, 28 febbraio, e nel corso della prima riunione dovrà decidere se prorogare o sospendere l’ordinanza e quindi, in quest’ultimo caso, riaprire le scuole, come ha già annunciato che farà per esempio il Veneto.

L’assessore uscente Sergio Venturi, che in questi giorni sta facendo quotidianamente il punto incontrando la stampa nella sede della Regione, auspica che si possa cercare di allentare la prese per tornare a una situazione normale, «visto che la situazione non desta preoccupazione al momento dal punto di vista delle ripercussioni sulla salute».

Al momento sono un centinaio i casi di positività in Emilia-Romagna, di cui 6 in Romagna, tutti a Rimini e tutti riconducibili al focolaio lombardo.