Un gruppo di cinesi residenti in provincia dona 5mila mascherine alla Croce Rossa

Imprenditori e semplici cittadini che vivono nel Ravennate da tempo e hanno accantonato le discriminazioni subite per un gesto di generosità

Un gruppo di cittadini cinesi residenti in provincia di Ravenna, imprenditori e semplici cittadini, ha deciso di raccogliere fondi per acquistare cinquemila mascherine da donare alle istituzioni italiane locali alle prese con l’emergenza Covid-19. L’ordine di cento scatole è stato fatto da un fornitore in Veneto e l’arrivo è previsto per la prossima settimana con la consegna alla Croce rossa italiana di Ravenna.

L’idea è nata spontaneamente, come ci racconta Yunlong Wang, responsabile del centro culturale cinese a Ravenna e insegnante di lingua cinese. Il gruppo, originario dello Stato dove è partito il coronavirus ma ormai da tempo residente in Italia, ha anche vissuto sulla propria pelle momenti di difficoltà con gesti di discriminazione. Dopo aver pensato a una raccolta in denaro si è sparsa la notizia delle difficoltà di approvvigionamento per i presidi di sicurezza e allora si è passati al piano B con le mascherine.