Nuovo sbarco di migranti: torna la nave di Emergency. A bordo 172 persone

Resteranno in regione solo i minorenni non accompagnati. Tutti gli altri saranno accompagnati in pullman tra Lazio, Marche e Abruzzo

Nuovo sbarco di migranti a Ravenna, individuato dal Governo come “porto sicuro” per la nave Ong Life Support di Emergency, in un primo momento destinata al porto di Ancona.

Sono 172 le persone a bordo (da Egitto, Bangladesh, Nigeria, Siria, Palestina e Libano) tra cui 17 minori non accompagnati (16 ragazzi e 1 ragazza). L’arrivo è previsto per sabato 31 agosto tra le ore 12 e le ore 14. La nave si trova attualmente a sud di Malta.

Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha presieduto nel pomeriggio una prima riunione di coordinamento con tutti gli enti coinvolti per organizzare la macchina dell’accoglienza.

Si tratta del 14esimo sbarco al porto di Ravenna, il quarto per la Life Support. In totale saranno 1.472 i migranti giunti al porto di Ravenna a partire dal 31 dicembre 2022.

I minori non accompagnati resteranno in Emilia-Romagna tra Bologna e Ravenna, mentre i restanti migranti saranno accompagnati con pullman e distribuiti tra le regioni Lazio, Marche e Abruzzo.

Lo sbarco avverrà alla banchina di Fabbrica Vecchia e successivamente i migranti saranno accompagnati con mezzi della Croce Rossa Italiana al Centro di Medicina e Prevenzione e (Cmp) di Ravenna in via Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato, dove verranno svolti tutti gli adempimenti sanitari con le visite mediche speditive, dei Servizi Sociali del Comune e di Polizia (identificazione e fotosegnalamento).