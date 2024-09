A Pinarella il primo mondiale di calcio per trapiantati

Oltre 300 tra tecnici e atleti provenienti da 11 paesi

Dall’8 al 14 settembre Cervia ospiterà la prima edizione della Coppa mondiale di calcio per trapiantati – Trasplant Football World Cup.

L’evento, promosso dalla World Transplant Games Federation e organizzato in Italia da Aics (Associazione italiana Cultura Sport Aps), in collaborazione con Aned (Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto), vedrà la partecipazione di oltre 300 tra atleti e tecnici, tra cui 180 calciatori trapiantati, provenienti da 11 paesi, insieme a decine di volontari.

«Si tratta di un torneo unico nel suo genere che innalza il messaggio della competizione sportiva, offrendo al pubblico, oltre all’opportunità di applaudire questi atleti eccezionali, quella di riflettere sull’importanza della donazione di organi e dei trapianti» – commenta Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione.

Le partite, la cerimonia di apertura, il convegno

La competizione, uno degli appuntamenti del calendario sostenuto dalla Regione, si svolgerà al campo sportivo Brian Filipi di Pinarella di Cervia, dove le squadre, composte da atleti che hanno affrontato trapianti di cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e midollo osseo, si affronteranno in un torneo di calcio a 7. Le partite seguiranno un formato simile a quello della Coppa del Mondo Fifa, con gironi preliminari, semifinali e finali (venerdì).

Le squadre potranno avere da 10 a 16 giocatori. Quella italiana, allenata da Antony Tortomasi, ne avrà 16, di età dai 16 ai 60 anni, provenienti un po’ da tutta Italia.

La cerimonia di apertura, a ingresso gratuito, si svolgerà domenica 8 settembre dalle ore 21, al Palazzetto dello sport di Cervia, con una sfilata delle delegazioni provenienti da tutto il mondo. Oltre alle competizioni sportive, la Coppa offrirà momenti di riflessione e sensibilizzazione sull’importanza della donazione di organi, in una conferenza pubblica sul tema del “Trapianto come diritto globale”, prevista per l’11 settembre al Palacongressi di Milano Marittima (ore 16,30) e organizzata in collaborazione con il Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna. L’evento si concluderà venerdì sera con le premiazioni, al Club Hotel Cervia Village.

La World Transplant Games Federation da quarantacinque anni si impegna per migliorare la vita dei trapiantati in tutto il mondo, incoraggiando la partecipazione a eventi sportivi e richiamando l’attenzione sul successo del trapianto e sulla donazione di organi.