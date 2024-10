Donate 23 motoseghe alla Protezione civile

Il gesto della ditta Stiga, in collaborazione con la Comag

La ditta Stiga di Castelfranco Veneto, in collaborazione con il concessionario di zona, la ditta Comag Srl di Lugo, ha donato 23 motoseghe ai gruppi di protezione civile comunali coordinati dal servizio di Protezione civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Una delegazione della Protezione civile ha ritirato la donazione nei giorni scorsi nella sede della Comag, alla presenza dei vertici dell’azienda.

Le motoseghe, di varia tipologia e potenza, saranno utili in caso di emergenza per contrastare i danni del maltempo, in particolare per consentire la rapida rimozione dalle strade di alberi caduti.

Gli strumenti resteranno in dotazione a tutti i gruppi di protezione civile presenti sul territorio: i cinque gruppi comunali di Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano e Massa Lombarda e le quattro associazioni convenzionate (Pubblica assistenza di Alfonsine, Gives Bagnara, Aari-Cb e le Aquile di Lugo).