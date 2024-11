Hera premia cinque associazioni ravennati nell’ambito del progetto Cambia il finale

L’operazione di economia circolare sostenuta dalla multiutility e da Last Minute Market compie 10 anni. Sette in totale i riconoscimenti in Romagna

“Operazione Mato Grosso” di Mezzano,”Cooperativa Sociale San Vitale” di Cervia, “Cooperativa Sociale Mani Tese” di Faenza,”Il Melograno Aps” di Lugo e il “Comitato di Amicizia” di Faenza: queste le cinque realtà della provincia di Ravenna premiate da Hera nell’ambito della decima edizione di “Cambia il finale”. Il progetto di economia circolare, ideato nel 2014 dal Gruppo Hera in collaborazione con Last Minute Market, vuole premiare quelle realtà che ogni giorno si impegnano per dare nuova vita a quegli oggetti che diversamente diventerebbero rifiuti. I cittadini possono contattare il Servizio Clienti della multiutility al numero gratuito 800.999.500, richiedendo il ritiro a domicilio di beni più o meno ingombranti: a questo punto l’operatore chiede al informazioni sullo stato degli oggetti e, se ancora in buone condizioni, fornisce al cliente i riferimenti per contattare gli enti partner del territorio che partecipano a “Cambia il finale”. Dopo aver eseguito le eventuali riparazioni, gli enti donano gli oggetti recuperati a persone in difficoltà o li mettono in vendita nei mercatini no profit, utilizzando il ricavato per sostenere i loro progetti.

Tutte le 16 associazioni aderenti al progetto hanno effettuato oltre 56.000 ritiri a domicilio di beni riutilizzabili. Il numero dei singoli pezzi raccolti supera i 2.100.000 oggetti, per un peso stimato di circa 8 mila tonnellate. Di questi, oltre il 70%, (equivalente a circa 5,6 mila tonnellate di materiale in buono stato), è stato avviato al riuso attraverso gli enti partner e ai loro volontari. Solo nel ravennate sono stati avviati al riuso 1.280 tonnellate di beni. In Romagna sono state premiate anche altre due realtà: “La fraternità di Poggio Torriana” (Rimini) e “Campo Emmaus” di Forlì-Cesena.

«Con questo evento riconosciamo il grande impegno degli enti partner che negli anni hanno permesso a “Cambia il finale” di crescere, fino a diventare un punto di riferimento per la comunità. – commenta Giulio Renato, Direttore Centrale Servizi Ambientali e Flotte del Gruppo Hera – Questo compleanno, però, non è un punto di arrivo, ma una tappa del percorso basato sui principi di economia circolare e responsabilità sociale intrapreso dall’azienda. Il progetto, infatti, alimenta un circuito solidale e allo stesso tempo porta benefici all’ambiente poiché, favorendo il riuso e allungando la vita agli oggetti, previene sia la produzione di rifiuti sia il fenomeno dell’abbandono degli ingombranti sul suolo pubblico. Siamo qui oggi per ripercorrere orgogliosamente la strada fatta finora, ma soprattutto per guardare avanti».