Anche l’ex allenatore Zaccheroni al torneo “Kids Foot” di Lugo

Attesi a Lugo oltre 300 partecipanti, divisi tra “pulcini” (under 10) e “esordienti” (under 12). Nella serata di sabato 31, sarà possibile vedere la finale di Champions su maxischermo insieme al mister

Lo stadio Muccinelli di Lugo si prepara a un intenso fine settimana dedicato allo sport, con il ritorno del torneo internazionale di calcio giovanile Kids Foot, da sabato 31 a domenica 1.

La settima edizione del torneo porterà a Lugo 24 squadre dall’Italia e dal mondo, con presenze da Scozia, Ungheria e Albania, per un totale di oltre 300 partecipanti divisi tra le categorie “pulcini” (under 10) e “esordienti” (under 12). Atteso anche Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Milan, Inter, Lazio e Juventus, che ha visto decollare la sua carriera proprio a Lugo.

Si parte sabato 31, alle 9, con l’intervento del coro della scuola Gherardi allo stadio; alle 10 comincerà il torneo. Alle 19.30 si terrà la prima edizione del «Girls Foot», torneo di calcio femminile che conferma l’attenzione del Lugo 1982 anche in quest’ambito. La giornata si concluderà alle 18 con la visita appunto di Zaccheroni. Il mister rimarrà con i ragazzi anche alla sera, e alle 21 si potrà seguire insieme la finale di Champions League fra Inter e Paris Saint-Germain su maxi schermo.

Domenica 1° giugno il torneo partirà alle 9 del mattino, con le finali previste alle 15.40 (gli Under 10) e alle 16.15 (gli Under 12). Seguiranno le premiazioni, mentre in serata, alle 20.30, ad essere premiati saranno i giocatori e lo staff delle diverse formazioni del Lugo 1982 che hanno vinto i propri campionati: in particolare la prima squadra che si è imposta sia in Terza Categoria che nella Coppa provinciale Memorial Vitali, la rosa di Futsal maschile che ha vinto la serie D e la formazione dei 2010 che hanno chiuso al primo posto il girone provinciale Under 15.

Nel corso elle due giornate, gli accompagnatori dei giocatori e le persone interessate potranno visitare il territorio di Lugo, grazie alla collaborazione dei ragazzi dell’indirizzo turistico del Polo Tecnico. Saranno inoltre organizzati alcuni momenti conviviali nell’area dello stadio.