Da Perugia ripartono i propositi di rimonta del Faventia in chiave playoff

Calcio a 5 / I biancazzurri domani, sabato 9 febbraio, fanno visita al fanalino di coda Gadtch con l’obiettivo di centrare i tre punti. Placuzzi: «Dobbiamo iniziare con il piede giusto una serie di quattro gare decisive»

Un mese per scalare la classifica e per ipotecare i playoff. Il Faventia ritorna in campo dopo le due settimane di sosta, pronto per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Corinaldo a fine gennaio. I faentini saranno di scena domani, sabato 9 febbraio, alle 15.30 sul campo dell’ultima della classe Gatdch Perugia, formazione con all’attivo una sola vittoria arrivata alla quarta giornata d’andata, ma per nulla rassegnata come ha dimostrato nelle ultime uscite. I pronostici sono tutti a favore dei romagnoli e proprio per questo motivo non dovranno sottovalutare l’avversario, considerando anche che si presenteranno senza gli infortunati Hassane e Caria.

«Concentrazione e umiltà dovranno essere le nostre armi in più – sottolinea il tecnico Davide Placuzzi -. Perugia è una squadra che ha avuto molti problemi durante la stagione, ma se vorrà giocarsi le ultime chance per salvarsi lo dovrà fare davanti al proprio pubblico e per questo motivo mi aspetto una trasferta dura, da interpretare nel migliore dei modi. Ho detto alla squadra di avere lucidità e di sfruttare questa partita, perché nel weekend ci saranno molti scontri diretti e quindi conquistando i tre punti guadagneremmo sicuramente qualcosa sulle avversarie. Non dobbiamo inoltre dimenticare che contro il CUS Molise la Gatdch stava vincendo dopo il primo tempo e dunque dovremo stare molto attenti. Inoltre da Perugia inizia una serie di quattro partite consecutive determinanti che diranno molto sul nostro campionato. Due settimane di pausa sono però troppe, perché la squadra ha perso il ritmo partita pur avendo lavorato molto bene. Domani dovremo però pensare soltanto a vincere, perché questi tre punti sono troppo importanti».