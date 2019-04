In terra toscana la Rekico prova a mettere subito a segno il primo match point

Basket B / Domani, mercoledì 1° maggio, i faentini sono di scena a San Miniato (ore 18) dove sfidano la Credit Agricole in Gara2 dei quarti playoff. Friso: «Dobbiamo ripartire da quanto abbiamo fatto vedere nel terzo parziale del primo incontro»

Primo match point per la Rekico. Dopo aver vinto Gara1, 81-69 davanti al pubblico amico, i faentini proveranno a chiudere la serie domani, mercoledì 1° maggio, sul campo della Credit Agricole San Miniato (palla a due ore 18), altra sfida che promette emozioni. Non sarà però semplice espugnare il fortino toscano, perché la squadra di Barsotti si esalta davanti ai propri tifosi e infatti tutto lascia presagire che andrà in scena un’altra battaglia. Con una vittoria la Rekico raggiungerebbe la semifinale playoff di Serie B per la prima volta nella sua storia, mentre in caso di sconfitta scenderà di nuovo in campo domenica 5 maggio alle 18 al PalaCattani nella decisiva Gara3. Come sempre i Raggisolaris avranno al loro seguito molti tifosi che da Faenza partiranno in pullman e in automobile alla volta di San Miniato, sfruttando anche il giorno di festività per godersi una giornata sulle splendide colline toscane prima della partita. La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Channel, il canale You Tube della Lega Nazionale Pallacanestro.

Dichiarazioni pre-gara

Massimo Friso (allenatore Rekico Faenza): «Sappiamo che ci aspetta un’altra gara molto dura e questa volta dovremo essere perfetti sin dal primo minuto, non pagando l’emozione come è accaduto domenica in Gara1. Il fatto di esordire nei playoff in casa ci ha fatto sentire la pressione e infatti abbiamo impiegato oltre venti minuti per entrare in partita, ma poi abbiamo reagito e giocato un ottimo terzo quarto. Proprio da quella reazione dobbiamo ripartire, stando molto attenti all’aggressività e alla difesa di San Miniato che sarà ancora maggiore di quella vista al PalaCattani. Essendo con le spalle al muro, i suoi giocatori daranno ancora di più e inoltre avranno il sostegno del loro caldissimo pubblico, che in molte occasioni è stato determinante. In questi due giorni abbiamo studiato qualche accorgimento tattico e soprattutto delle nuove soluzioni offensive, perché in Gara1 San Miniato ci ha concesso soltanto 17 tiri da tre grazie ai cambi sistematici di marcatura e con il gioco dentro all’area non siamo stati incisivi. Siamo pronti e carichi per questo ennesimo esame di maturità».