Il Ravenna perde a Pistoia e la vetta dopo quattro gare è già lontana 6 punti

Un mazzo di fiori dai toscani come omaggio per gli alluvionati

Il Ravenna perde 1-0 a Pistoia uno scontro diretto tra pretendenti alla promozione in serie C e si allontana già dalla capolista del gruppo D del campionato nazionale di calcio di serie D.

I giallorossi – seguiti in Toscana da oltre duecento tifosi – incassano così già la seconda sconfitta in appena quattro partite.

Prima del fischio d’inzio, la società Pistoiese ha omaggiato il capitano del Ravenna Paolo Rrapaj con un mazzo di fiori in segno di vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione.

Domenica prossima si torna al Benelli contro il Sasso Marconi, che precede il Ravenna di 1 lunghezza. In testa alla classifica il Tau Altopascio è a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite, già 6 in più dei giallorossi di mister Antonioli.