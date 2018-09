Spaccata all’Hookipa: vetrata sfondata con una pietra e rubati 500 euro dalle casse

Due persone incappucciate in azione poco prima delle 6 del mattino: l’azione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, immagini acquisite dalle forze dell’ordine

Uno ha lanciato un grosso masso contro la porta d’ingresso per aprire un buco nella vetrata e l’altro è entrato per ripulire le casse portando via in totale circa 500 euro. Spaccata all’alba di oggi al bagno Hookipa di Marina di Ravenna. L’azione di due persone, presumibilimente maschi e giovani, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini sono già nelle mani delle forze dell’ordine a cui si sono rivolti i titolari dello stabilimento balneare. La disavventura arriva a poche settimane da un altro episodio di violenza subito dal titolare del noto locale del lido ravennate che è stato minacciato con un’arma quando ha sventato un tentato furto nella sua auto.