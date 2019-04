Le Frecce Tricolori si addestrano sui cieli di Cervia: le nuove acrobazie – VIDEO

La Pattuglia Acrobatica ha dato un assaggio delle proprie capacità nel cielo della città ravennate

Le Frecce Tricolore in trasferta si allenano sui cieli di Cervia. La formazione, che darà spettacolo a Punta Marina il prossimo 23 giugno, oggi – 2 aprile 2019 – si è allenata lontana dalla propria base di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia. Il video che proponiamo qui sotto ci è stato inviato da un lettore, Riccardo Lazzati. La formazione, oltre che in Romagna, si addestra anche ad Aviano, Istrana, Ghedi, Grazzanise.