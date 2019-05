Ufficiale della Guardia Costiera accoltellato da una donna in piazza a Ravenna

È successo a Ravenna durante le prove della cerimonia della festa della Repubblica. L’uomo non è in pericolo di vita

Il capo picchetto d’onore della Guardia Costiera è stato accoltellato in piazza del Popolo, in centro a Ravenna, durante le prove per la cerimonia ufficiale della Festa della Repubblica. La vittima è capitano di vascello alla Capitaneria di Porto di Ravenna, l’ufficiale di più alto grado presente in piazza, ed è stato ferito al volto e al collo. Lesioni non gravi, curate prontamente all’ospedale di Ravenna, da dove è stato dimesso poco dopo. Ma stando alle testimonianze e alla dinamica dell’accaduto, non si troverebbe in pericolo di vita solo per puro caso.

Ad aggredire l’uomo è stata una donna moldava che è arrivata in piazza al termine delle prove, imprecando ad alta voce. Avvicinatasi alle spalle all’uomo – che a quanto pare non conosceva – lo ha fatto girare e l’ha colpito con un coltello da caccia (potenzialmente letale) al collo prima di essere prontamente fermata dal comandante della Polizia municipale di Ravenna, Andrea Giacomini.

La donna, ammanettata, è stata poi trasportata in una cella del comando provinciale dei carabinieri di Ravenna, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

(foto tratte da un video pubblicato su Facebook da Gianfranco Alcantarini)