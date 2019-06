Scivola durante l’arrampicata e resta appesa alla corda, recuperata dai soccorsi

Disavventura a lieto fine per una 33enne di Lugo, aiutata dagli amici e poi dall’elicottero del 118

È scivolata mentre si stava arrampicando su una parete di roccia sul Verghereto ed è rimasta appesa alla corda di sicurezza colpendo con una gamba contro la parete della montagna. Disavventura con tanta paura ma lieto fine per una 33enne di Lugo uscita in montagna con un gruppo di amici. I compagni di cordata l’hanno calata per alcuni metri fino a un punto più sicuro ed è stata recuperata dal Soccorso alpino.