«Ti ricordiamo così, sorridente lavoratore», l’omaggio al 26enne morto in moto

Cordoglio per il decesso di Andrea Balducci di San Zaccaria

«Ti vogliamo ricordare così , sorridente lavoratore e grande appassionato del nostro mondo. Sei andato via troppo presto e hai lasciato un enorme vuoto anche qui! Buon viaggio Andrea non ti scorderemo mai!». È il commosso saluto – con tanto di foto postata sui social – del Blog del Padroncino ad Andrea Balducci, il 26enne morto sabato sera lungo via Dismano, in sella alla sua Ducati. Si tratta di una web community dedicata ai settori del trasporto e del pompaggio di calcestruzzo, di cui faceva parte Balducci, che lavorava come “service engineer” alla Cifa, società attiva nel settore del calcestruzzo.

Balducci conviveva con la fidanzata a San Zaccaria, dove stava rientrando sabato sera, prima di scontrarsi frontalmente contro una Chevrolet che proveniva dalla direzione opposta con a bordo madre e figlia, illese.

Si tratta di una delle cinque vittime degli ultimi cinque giorni, oltre al 20enne morto dopo uno scontro sulla Reale, i due ragazzi emiliani deceduti in un frontale a Cervia e il 59enne imolese che ha perso la vita vicino a Mirabilandia.