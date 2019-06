Il menestrello di via Diaz fa ricorso al Tar contro la sospensione della licenza

Werther Bartoletti non si rassegna e ha deciso di portare il Comune davanti ai giudici per discutere della legittimità del provvedimento

Subito dopo la sospensione della licenza lo aveva annunciato, poi è passato dalle parole ai fatti: il “menestrello” di via Diaz, Werther Bartoletti, ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale il provvedimento di sospensione della licenza che gli è stato notificato lo scorso 28 maggio. Bartoletti era rimasto coinvolto in una lite con una famiglia per la quale era stato denunciato dalla polizia municipale. Subito dopo è arrivata la decisione del Comune: addio licenza.

Bartoletti però non ci sta e il 5 giugno ha fatto recapitare a Palazzo Merlato il ricorso al Tar che ora dovrà discutere della legittimità della sospensione. Ora il Comune ha conferito l’incarico ai suoi legali e la partita si giocherà davanti ai giudizi.