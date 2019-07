Travolta da un pino a Milano Marittima durante la tromba d’aria, una 57enne in coma

La donna è l’unica persona rimasta gravemente ferita durante il fortunale. È in rianimazione al Bufalini

È ancora in coma farmacologico la donna di 57 anni travolta da un pino durante la tromba d’aria del 10 luglio. La donna stava passeggiando nella pineta di Milano Marittima con il suo cane, quando è stata colpita da uno dei rami spezzati dal fortunale.

A riportare la notizia sono i quotidiani in edicola oggi, sabato 13 luglio, che scrivono anche come i soccorsi siano stati resi più complicati proprio dal cane, di razza corso, che non voleva che nessuno si avvicinasse alla padrona.

La donna (unica ferita grave della tromba d’aria) ha riportato un trauma toracico e lesioni alle braccia ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, comunque – scrive il Carlino – non in pericolo di vita.