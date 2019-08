Vandali in uno stabilimento balneare, guardia giurata aggredita: 22enne arrestato

Notte brava tra il 23 e il 24 agosto: un vigilante ha notato un gruppo di giovani che stava danneggiando un bagno ed è intervenuto e si è preso un pugno in faccia

Dopo aver danneggiato con alcuni amici gli arredi di uno stabilimento balneare situato in via Lugo a Lido di Savio, ha aggredito una guardia giurata della vigilanza e dopo essersi dato alla fuga ha opposto resistenza e minacciato le forze dell’ordine che si erano messe sulle sue tracce. Notte brava per un operaio bresciano di 22 anni, con precedenti, tra il 23 e il 24 agosto: il ragazzo è stato arrestato e al processo per direttissima ha patteggiato sei mesi di reclusione. Lo rende noto il sindacato Ugl.

«Ad avere la peggio è stata la guardia giurata, dipendente dei Cittadini dell’ordine , che comunque ha svolto un ruolo fondamentale nella cattura – spiega Filippo Lo Giudice, segretario regionale Emilia-Romagna dell’Ugl Sicurezza Civile –. È stato lui a notare la presenza dei giovani che mettevano a soqquadro sedie, sdraio e ombrelloni dello stabilimento balneare. Ed è stato sempre lui ad allertare la centrale operativa chiedendo auto di appoggio ed il rinforzo delle forze dell’ordine, con l’arrivo sul posto di due auto dei carabinieri. La guardia giurata è stata aggredita e il pugno sferratogli al volto poteva fargli perdere un occhio. Ancora una volta s’è avuta prova che una guardia giurata in servizio a turno singolo è più esposta ad aggressioni e minacce».

Il sindacato chiede al prefetto e al questore «che si mettano a punto tutte le misure possibili di controllo e sicurezza a beneficio della collettività. Ci faremo promotori di una richiesta di incontro con le autorità preposte e ribadiremo che la sicurezza dei cittadini in divisa , ancorché dipendenti di istituti di vigilanza privati, non è da immolare sull’altare di una ormai insopportabile sottovalutazione del rischio criminale e vandalico».