Due cani fuggono di casa e aggrediscono un cagnolino. Ferita la padrona

Sanzionata la donna che si era fatta scappare gli animali che hanno attaccato. Sul posto la polizia municipale e il 118

Due cani hanno aggredito in piazza del Popolo un cagnolino, ferendo la padrona di quest’ultimo impegnata nel tentativo di difesa. L’accaduto nel primo pomeriggio, attorno alle 13.30: secondo quanto ricostruito i due cani – un border collie e un meticcio – sono scappati di casa e, in piazza del Popolo, hanno aggredito il cagnolino che era al guinzaglio della sua padrona, una turista straniera. Questa, nel tentativo di liberarlo, è rimasta ferita a sua volta.

In seguito è sopraggiunta la padrona dei due cani che gli ha richiamati ed è stata identificata e sanzionata dalla polizia municipale, sul posto insieme ai colleghi della questura. L’ambulanza ha trasportato la donna in ospedale per le cure mediche del caso mentre il suo amico a quattro zampe, ferito al collo dal più grande dei due cani, è stato visitato e medicato dal veterinario.