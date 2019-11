Qualità della vita, Ancisi (Lista per Ravenna) «Ravenna meridione del centro nord»

Il capogruppo della lista civica: «La ricerca è spietata con la nostra provincia. Tragiche condizioni nella sicurezza»

La graduatoria sulla qualità della vita nel 2019 pubblicata dal quotidiano nazionale Italia Oggi con l’ apporto scientifico de La Sapienza «è spietata con Ravenna, classificata al 57° posto: quindi nella parte bassa, affollata dalle province del sud, quasi al confine oltre cui l’indagine ha dichiarato inaccettabile vivere e lontano da quello della buona qualità» Lo dice in una nota Alvaro Ancisi che riassume: «In sostanza, siamo il Meridione del centro nord d’ Italia. Lo dimostra anche che siamo classificati al penultimo posto nella nostra stessa regione, appena meglio di Rimini. Nell’ anno in cui si registra in Italia una qualità della vita mediamente aumentata rispetto agli anni passati, non è così per Ravenna, che solo apparentemente ha guadagnato tre posizioni rispetto al 2018, essendosi ridotte le province da 110 a 107».

Se le posizioni su cui la città tiene (Affari e Lavoro e nel Tempo libero e turismo) sono dovute per il capogruppo «al sistema delle imprese riesce a reggere le difficoltà, sostenuto dalle storiche dotazioni industriali, commerciali e turistiche e dalla vasta diffusione dell’associazionismo» e la salute tiene conto «delle risorse tecnologiche e strutturali della sanità convenzionata e privata», Ancisi sottolinea le «condizioni tragiche» riguardo ai reati, agli infortuni sul lavoro. Preoccupa Ancisi poi il fatto che «siamo precipitati dal 33esimo al 71esimo posto per l’Ambiente», con i tragici dati sulla differenziata – in particolare ma non solo – a pesare. «Essendo presidente della commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Qualità della vita nel Comune di Ravenna, che determina la bassa posizione della provincia nella graduatoria del buon vivere in Italia, non posso che esprimere l’ ammonimento a cambiar rotta proprio sui temi di cui sopra che più affliggono la cittadinanza semplice, quella che non ha santi nel paradiso della buona amministrazione».