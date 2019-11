Ravenna, lunghe code domenica pomeriggio per vedere i Lego al museo

Al Mar grande successo per il Brick Festival. L’ingresso era gratuito anhe per la mostra di Riccardo Zangelmi

Grande successo, come da previsioni, per il Brick Festival di Ravenna, la rassegna dedicata a tutti gli appassionati del mondo Lego che si è svolta nel weekend al Mar-Museo d’Arte della città, in via di Roma.

Il clou nel pomeriggio di ieri, domenica 17 novembre, con una lunga coda che dall’ingresso del museo arrivava fino alla strada. Almeno un’ora e mezza, secondo le testimonianze raccolte, l’attesa per entrare.

La rassegna, organizzata dal gruppo Romagna Lug, vedeva appassionati della zona, e non solo, esporre le proprie opere in mattoncini, alcune davvero sbalorditive, come la basilica di San Vitale.

Per l’occasione era in via eccezionale a ingresso libero anche la mostra allestita nell’ambito della Biennale del mosaico di Ravenna di Riccardo Zangelmi, unico artista certificato da Lego in Italia.