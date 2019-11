Spacciava cocaina in pineta, arrestato cuoco di 55 anni: in casa dosi e 9mila euro

Segnalazioni dei residenti in zona a Tagliata hanno attivato i controlli intensificati della guardia di finanza

I residenti della zona lo vedevano spesso in pineta ma non era lì per amore della natura: un 55enne di origini albanesi è stato sorpreso dalla guardia di finanza mentre spacciava cocaina nell’area verde di Tagliata di Cervia. L’uomo è in Italia da oltre vent’anni e lavora come aiuto cuoco nel periodo estivo in alcune strutture alberghiere della zona.

Le Fiamme Gialle cervesi, a seguito di alcune segnalazioni pervenute dai cittadini residenti nella zona, avevano intensificato l’azione di controllo. Nei giorni scorsi i militari della tenenza di Cervia, dopo aver riscontrato la cessione di una dose in favore di un individuo che aveva fugacemente incontrato l’uomo, sono intervenuti bloccando lo spacciatore.

Nel corso della conseguente perquisizione domiciliare, eseguita con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga delle Fiamme Gialle di Ravenna, venivano rinvenuti all’interno di un armadio, ulteriori 25 grammi di cocaina suddivisi in dosi. Nel prosieguo dell’attività di ricerca i militari rinvenivano anche materiale per il confezionamento della droga, una bilancia di precisone nonché una somma di denaro contante di 9.200 euro, posta sotto sequestro poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è in carcere a Ravenna.