Pioggia e Grecale, un lunedì da allerta meteo. Onde da 2,5 metri al largo

Rovesci con precipitazioni medie intorno a 24-25 mm e vento da nord-est

Per la giornata di lunedì 2 dicembre il transito di una perturbazione atlantica apporterà piogge diffuse sull’Emilia-Romagna già dalle prime ore della notte. Le precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio con valori medi areali intorno ai 25/45 mm/24h sulla parte orientale della regione e sono previste in attenuazione nella seconda parte della giornata ad iniziare dal settore occidentale della regione.

Nella serata/notte di lunedì 2 dicembre è prevista anche un’intensificazione della ventilazione proveniente da nord-est sul mare e lungo la costa (inferiore ai valori di soglia su queste zone) che determinerà un rapido aumento del moto ondoso con mare agitato al largo (altezza compresa tra 2,5 e 3,2 metri) in attenuazione già dalle prime ore della giornata di martedì 3.

Per questo dalla mezzanotte di oggi, domenica 1 dicembre, alla mezzanotte di domani, lunedì 2, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 119 di colore giallo, per criticità idraulica, idrogeologica e stato del mare, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. La stessa allerta per la zona che comprende la Bassa Romagna è invece di colore arancione riferita alla previsione di superamenti di soglia 2 per gli affluenti in destra del fiume Reno.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; non accedere a moli e dighe foranee.