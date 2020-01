Pescava vongole in zona portuale, multato un pescatore non professionale

Maximulta in arrivo: tra i mille e i tremila euro. I mitili, ancora vivi, ributtati in mare

Nella tarda serata di ieri, 2 gennaio, un cittadino ha segnalato alla sala operativa della guardia costiera attività di pesca illecita nei pressi del canale portuale della Baiona, a Porto Corsini. Prontamente è stata inviata via terra a perlustrare l’area genericamente indicata una radiomobile della Guardia Costiera nonché via mare la dipendente motovedetta CP847, al fine di individuare il possibile trasgressore stante le condizioni di ridotta visibilità notturna.

Così grazie all’attività congiunta mare-terra è stato sorpreso in flagranza, ancora in prossimità della riva, un pescatore non professionale, il quale aveva appena iniziato l’attività illecita di raccolta in tempi e zone vietati dalla normativa nazionale. La Guardia Costiera ha così proceduto alla immediata contestazione di un verbale di sanzione amministrativa pecuniaria che comporta il pagamento di una somma da mille a tremila euro nonché al sequestro di diversi chilogrammi delle notorie vongole, poi subito buttate in mare in quanto ancora vive e vitali.