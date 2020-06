Scontro frontale fra due auto a Solarolo, un morto di 48 anni e un ferito grave

La sciagura è avvenuta verso le 15 di oggi pomeriggio, il ferito di 73 anni è stato trasportato con l’elisoccorso al Bufalini di Cesena. FOTO

Grave incidente stradale sulla via Madonna della Salute a Solarolo. Si tratta di uno scontro frontale fra due auto, avvenuto verso le 15 di oggi pomeriggio 13 giugno, che ha avuto come conseguenze un morto e il grave ferimento di un altro uomo alla guida della seconda vettura. Stando alle prime ricostruzioni del sinistro, un uomo di 48 anni di Castelbolognese mentre procedeva sulla strada da Solarolo verso Barbiano alla guida di una Fiat Panda, per cause ancora tutte da verificare, ha invaso l’altra corsia di marcia, impattando contro una Ford che viaggiava in direzione opposta. Nello schianto l’uomo a bordo della Panda è morto sul colpo, mentre il 73enne che occupava l’altra vettura è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, ed è stato liberato dopo un lungo e difficile intervento dei Vigili del Fuoco di Faenza. L’uomo estratto dalle lamiere è stato stabilizzato e poi trasportato con codice di massima urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. La strada è rimasta chiusa la traffico per alcune ore. Sul luogo dell’incidente, oltre all’elicottero da Bologna, sono intervenuti altri mezzi di soccorso del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri di Faenza per i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nelle foto di Massimo Argnani le immagini dello scontro devastante