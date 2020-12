È morto Mirco Coffari, noto dirigente dell’hospice Villa Adalgisa di Ravenna

Figura di spicco dei servizi sanitari e del volontariato locale, aveva 58 anni. Il cordoglio dell’Arcivescovo e del Sindaco

È morto questa notte Mirco Coffari, 58 anni, presidente di “Scienza e Vita Ravenna” e Case manager – il coordinatore tra la realtà ospedaliera, l’hospice e le cure domiciliari – dell’Hospice Villa Adalgisa, in cui era impegnato dopo anni di servizio a Santa Teresa. Oltre a presiedere “Scienza e Vita”, era anche il referente locale del comitato “Difendiamo i nostri figli” e promotore di tantissime iniziative per diffondere la cultura della vita.

La notizia arriva da un comunicato stampa della Diocesi di Ravenna che traccia brevemente la figura umana e le competenze di Coffari: «Dal punto di vista professionale, dopo anni in prima linea come infermiere di Pronto Soccorso e 118, si era speso anche in ambito formativo come coordinatore didattico, tutor e docente di Scienze Infermieristiche per poi ricoprire vari ruoli di coordinamento a Santa Teresa e all’interno del Polo Sanitario e, dal 2014 all’hospice Villa Adalgisa prima come coordinatore infermieristico e poi come Case manager. Lascia la moglie Fiorella e la figlia Elisabetta, entrambe molto conosciute in Diocesi per l’impegno nel mondo del volontariato e della Pastorale Giovanile. Per via dell’emergenza sanitaria i funerali si terranno in forma strettamente privata ma la famiglia chiede di unirsi nella preghiera per la sua anima».

Fra le tante testimoniaze di cordoglio espresse in queste ore quella dell’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignore Lorenzo Ghizzoni: «…Era impegnato nella diffusione della cultura della vita. Una perdita molto forte per la sua famiglia, per la comunità cristiana, per il servizio sanitario. Accompagniamo con la preghiera il suo passaggio con la certezza che il Signore lo accoglierà nel suo Regno».

E il ricordo del sindaco De Pascale: «Apprendo con immenso dispiacere della scomparsa di Mirco Coffari. La nostra comunità perde una persona di straordinaria umanità e di grandissima professionalità, molto stimato da tutto il mondo socio-sanitario e anche dalle famiglie degli ospiti della struttura, che trovavano in lui riferimento e conforto. Alla sua famiglia, ai suoi cari, a tutto lo Ior e ai colleghi e alle colleghe dell’Hospice vanno le più sincere condoglianze mie e di tutta l’amministrazione».