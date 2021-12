Una pietra contro la vetrina dello studio in cui lavora il presidente dell’Arcigay

Ciro Di maio: «Che coincidenza, ogni volta che qualcuno non concorda con le mie posizioni…»

Qualcuno ha tirato una pietra contro la vetrina dello studio in cui lavora Ciro Di Maio, il presidente di Arcigay Ravenna.

«A parte la rabbia e la delusione sto bene, la vetrina si sistema», scrive sui social Di Maio, postando una sua foto dalla questura, dove ieri (1 dicembre) ha denunciato l’accaduto.

Non è la prima volta che viene vandalizzato lo studio di Di Maio, di recente sotto i riflettori per la manifestazione contro l’affossamento del Ddl Zan in piazza Kennedy.

«Queste coincidenze per cui ogni volta che qualcuno non concorda con le mie posizioni o con quelle dell’associazione che rappresento poi succede che mi vandalizzano la vetrina dello Studio…», è il suo pungente commento sui social.