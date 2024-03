Daspo di 5 anni per il padre che ha colpito con una testata il mister del figlio

L’uomo non potrà accedere a nessuna manifestazione sportiva

Aveva aggredito (anche con una testata) l’allenatore di calcio del figlio. Ora per il padre scatta un Daspo di 5 anni, ossia il divieto di accesso a manifestazioni sportive, emesso dal questore Lucio Pennella.

L’episodio risale a sabato scorso, 23 marzo, quando il mister del Mezzano, un ragazzo di 22 anni, ha sostituito uno dei suoi “Pulcini” – bambini tra 9 e 11 anni – per un problema alle scarpe. Una decisione che ha fatto infuriare i genitori, che avrebbero visto il figlio in lacrime.

Secondo gli inquirenti – e in particolare la Digos che in questi giorni ha tentato di ricostruire la vicenda – il padre avrebbe aggredito l’allenatore colpendolo con «strattoni, calci e una testata sulla fronte, costringendolo a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso». Una condotta – si legge in una nota inviata alla stampa dalla questura – ritenuta «particolarmente grave e pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica».

«Considerato l’episodio un vero e proprio gesto di violenza che attenta gli alti valori fondanti dello sport e dell’educazione – continua la nota della questura -, avvenuto peraltro in un contesto sportivo e socio educativo formato da bambini di età compresa tra i nove ed undici anni, il genitore non potrà più accedere a manifestazioni sportive di ogni livello e genere per i prossimi cinque anni».