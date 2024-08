Ragazze aggredite al bar: collana strappata e telefoni rubati, arrestato un 31enne

Due minorenni erano sedute al tavolino di un locale e l’uomo ha iniziato prima un’aggressione verbale e poi è passato all’azione

Due ragazze minorenni sono state aggredite e rapinate in un bar di Punta Marina nel pomeriggio di ieri, 28 agosto, da un uomo che è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e arrestato. La refurtiva, una collanina strappata e i due telefonini, sono stati restituiti alle proprietarie che non hanno riportato lesioni. In manette un trentunenne nordafricano, senza fissa dimora, che su disposizione del pubblico ministero di turno è stato portato in carcere.

Le ragazze erano sedute in un tavolino di un bar della località marittima intente a parlare tra loro e all’improvviso, senza alcun motivo, sono state aggredite verbalmente dall’uomo. Intimorite dal suo atteggiamento, le due minori hanno preferito ignorarlo ma l’uomo è passato dalle parole ai gesti.

Le vittime, spaventate, hanno chiamato il 112. I militari del Radiomobile della compagnia di Ravenna, che si trovavano a poca distanza dall’accaduto, grazie alla descrizione fornita dalle ragazze e da alcuni testimoni presenti, rintracciavano il rapinatore, che, a seguito di perquisizione veniva trovato anche in possesso di un taglierino.