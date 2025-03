La stagione del Museo Civico si apre con una mostra in ricordo di Ermes Bajoni

In esposizione 70 lastre che ripercorrono la storia dell’artista. Sempre a lui verrà intitolato il Laboratorio di incisione delle Cappuccine

Sarà la mostra-evento dedicata a Ermes Bajoni (artista bagnacavallese scomparso nel febbraio 2023) a inaugurare la stagione espositiva del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo.

La mostra “Qui, altrove. Omaggio a Ermes Bajoni” vuole essere un omaggio da parte dell’amministrazione comunale e del Centro Culturale a una figura fondamentale per la crescita artistica delle istituzioni culturali cittadine. Bajoni, ex direttore del Museo Civico delle Cappuccine, è stato tra i promotori della costituzione del Gabinetto delle Stampe antiche e moderne, oggi riconosciuto a livello nazionale e non solo, e per questa istituzione culturale ha poi svolto l’incarico di consulente scientifico.

Le lastre di Bajoni (delle oltre 300 prodotte nel corso della sua carriera 70 sono esposte) saranno in mostra fino al 2 giugno 2025, in un percorso che esplora e ripercorre l’attività grafica di uno dei più importanti incisori italiani contemporanei. Nelle sue opere, soggetti naturalistici e misteriosi si alternano a sguardi lenticolari fino all’iperrealismo su quelli che sembrano dettagli quotidiani insignificanti. Bajoni si prende gioco della società contemporanea, denuncia scenari drammatici, o si lascia andare alla nostalgia del mondo e dell’immaginario dell’infanzia. Insieme a una ricerca sulla semantica del segno incisorio, grande protagonista delle stampe di Bajoni è comunque l’uomo, quasi mai direttamente presente, ma sempre suggerito attraverso le sue tracce e la sua assenza.

La mostra fa parte del circuito Biennale_Off: «Ermes Bajoni – dichiara il direttore del Museo Civico, Davide Caroli – è stato sin dalla prima edizione tra i membri del comitato scientifico della Biennale, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di inserire all’interno di questo contesto la mostra, che abbiamo pensato di dedicargli sin dal momento della sua scomparsa. È un omaggio a un caro amico, a un grande artista, a una personalità lungimirante che ha contribuito a fare del nostro museo un punto di riferimento nel panorama incisorio. Grazie alla generosità della vedova Maria “Lora” Tonini il Museo sta acquisendo in donazione un importante corpus di opere grafiche di Ermes».

La Biennale_OFF continuerà poi a giugno negli spazi dell’ex Convento di San Francesco con la mostra di Serena Gattini, vincitrice del Premio per giovani incisori organizzato nell’ambito della 3a Biennale di incisione. Nel prossimo periodo, lo spazio del laboratorio interno al museo sarà intitolato proprio a Bajoni.

“Qui, altrove. Omaggio a Ermes Bajoni” sarà visitabile il martedì e mercoledì: 15-18; il giovedì 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica: 10-12 e 15-19. 21 e 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno: 10-12 e 15-19. RChiuso a Pasqua e di lunedì