Cade dopo la frenata per evitare un’auto in retromarcia: muore ragazzo di 19 anni

Lo scontro in via dei Cotogni, a Ponte Nuovo, alle porte di Ravenna. La vittima si chiamava Edoardo Poggioli ed era in moto. Abitava a pochi passi

È morto in ospedale il 19enne coinvolto in un incidente poco dopo le 18 di oggi (12 aprile) a Ponte Nuovo, alle porte di Ravenna, in via dei Cotogni.

La vittima si chiamava Edoardo Poggioli: classe 2006, abitava a pochi passi dal luogo dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta per i rilievi, un’auto (una Fiat Cinquecento con alla guida una 63enne) si stava immettendo in retromarcia in via dei Cotogni, proveniente da un’area privata, proprio quando stava sopraggiungendo il 19enne in sella a una moto da Enduro. Frenando, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo a terra e andando a schiantarsi con il proprio corpo contro la parte posteriore dell’auto.

Per cercare di chiarire meglio la dinamica potrebbero risultare utili le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

Portato all’ospedale in gravissimi condizioni, il 19enne è morto al pronto soccorso poco dopo.

Le foto sono di Massimo Argnani