A Faenza la Commedia di Dante non si tocca, si ammira e …si gioca

Finissage “a carte” per la mostra “Dante. Visioni del contemporaneo” negli spazi espositivi di S. Maria dell’Angelo

Gran finale giocoso domenica 7 novembre – ultima apertura al pubbblico dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 – per la mostra “Dante. Visioni del contemporaneo” che resterà aperta negli spazi espositivi di Santa Maria dell’Angelo nel giorno dell’antica Fiera di San Rocco.

Per l’occasione, oltre ad ammirare le opere d’arte in mostra, ci sarà la possibilità addirittura di giocare “a carte” con Dante e Virgilio nel viaggio più infernale mai raccontato, grazie al Dante Alighieri: Comedia – Inferno di Top Hat Games.

In occasione delle celebrazioni per il Settecentenario del Sommo Poeta, l’opera ludica di Sir Chester Cobblepot, pubblicata da Top Hat Games, ha ricevuto il patrocinio Dante 2021 dal Comitato ufficiale delle celebrazioni, grazie al supporto del Comune di Gradara che ha coinvolto Gradara Innova, la Regione Marche e il progetto Francesca 2021.

Una sfida divertente per districarsi nei meandri dell’Inferno e dei personaggi immaginati da Dante.

Ingresso libero. Obbligo di green pass.