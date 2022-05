«Polis nato nel 2018, oggi è cresciuto e punta alla grande scena europea»

POLIS Teatro Festival è in continua crescita. Qual è il vostro segreto?

Agata: «Siamo partiti nel 2018 con un piccolo evento, nel 2020 lo abbiamo trasformato in convegno internazionale online a causa della pandemia, ma già l’anno scorso, tornati dal vivo abbiamo rilanciato ingrandendoci ancora, grazie anche alla partecipazione a bandi e all’accesso a finanziamenti ministeriali. Quest’anno osiamo ancora di più, per diventare un festival europeo, in grado di attirare spettatori e critici da tutta Italia e oltre. Se ci riusciamo è perché, pur essendo ancora strutturalmente piccoli, in questi anni abbiamo viaggiato molto e intrecciato relazioni con tanti artisti e teatri. Le prestigiose ospitalità che portiamo in prima nazionale al festival sono frutto di queste relazioni».

Coppia nella vita e nel lavoro, come vi ripartite i compiti artistici e organizzativi?

Davide: «Una delle caratteristiche distintive di ErosAntEros – che è in realtà comune ad altri gruppi nati dal fermento del teatro contemporaneo – è che firmiamo sempre i nostri spettacoli inserendo al primo posto tra i crediti la dicitura “ideazione” seguita dai nostri due nomi e dal nostro nome collettivo. Questo accade sin da gennaio 2010, quando abbiamo fondato ErosAntEros, e rispecchia un aspetto fondamentale del nostro fare, del nostro essere. Tutto nasce da un continuo confronto tra due persone, che si allarga poi ai collaboratori più stretti, e poi ancora e ancora, fino a prendere forma definitiva nell’incontro con ogni singolo spettatore. Allo stesso modo, siamo entrambi i fondatori e la direzione artistica di POLIS Teatro Festival. Esiste comunque anche una suddivisione dei compiti. Agata è drammaturga e attrice, per cui oltre al lavoro sulla scena si occupa profondamente di tutto ciò che riguarda i testi e di tutto lo studio e la ricerca di materiali drammaturgici, mentre io sono regista, con tutto quello che ne consegue, e curo le relazioni con i collaboratori per luci, musiche, video, quando non me ne occupo direttamente. Il confronto fra di noi è costante, sempre, e non esiste distinzione tra il nostro percorso artistico, lavorativo e vita privata. Purtroppo, ad oggi, la maggior parte del lavoro organizzativo e amministrativo quotidiano pesa ancora quasi interamente sulle nostre spalle, dato che possiamo contare solo su una piccolissima squadra di collaboratori che ci aiuta per alcuni aspetti, ma purtroppo lontani dal tempo pieno. Questo accade perché il sostegno economico di cui gode la nostra realtà è attual- mente ancora fortemente sottodimensionato rispetto alla mole e al livello delle attività che realizziamo relazionandoci con i maggiori teatri e festival europei».