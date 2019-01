Mercato coperto, Ancarani (FI) preoccupato per le tempistiche: «Quando riapre?»

Il forzista in un question time chiede se l’immobile subirà ritardi a causa del concordato Cmc. «Mancanza di chiarezza sulle tempistiche»

Il concordato Cmc potrebbe rallentare i lavori al mercato coperto? A chiederlo è il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani, ricordando che la Cooperativa di via Trieste ha avuto l’appalto per i lavori. «I tempi di restituzione alla città, sebbene con modalità che l’opposizione non ha mai condiviso, del mercato coperto si sono dilatati enormemente nelle ultime due consiliature e che tuttora non vi è chiarezza su quando effettivamente l’immobile di proprietà comunale inizierà a rivivere», dice Alberto Ancarani

La preoccupazione rispetto a cantieri di Cmc «è mediaticamente elevata a partire da vari appalti pubblici in regione Sicilia che in queste ore vengono messi in discussione sulla stampa anche nazionale. La comunità di Ravenna non può permettersi ulteriori rinvii nei tempi di riapertura del mercato coperto. Ancarani chiede quindi in un question time se il concordato preventivo di Cmc stia ritardando i lavori di ristrutturazione del mercato coperto e quando i ravennati potranno riaccedere al loro immobile»