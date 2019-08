Per guidare il bus del trasporto pubblico servono senso del dovere e tenuta emotiva

Sono le caratteristiche richieste dall’azienda che gestisce il servizio in Romagna e sta cercando personale da inserire nelle quattro sedi

L’azienda del trasporto pubblico in Romagna, Start, sta cercando autisti di autobus per formare una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni nelle sedi di Rimini, Forlì, Ravenna, Cesena. C’è tempo fino alle 12 del prossimo 11 settembre per presentare la propria candidatura tramite questo link sul sito dell’azienda.

Oltre alle patenti professionali (D e o DE con CQC in corso di validità) e ad altri requisiti di ammissione previsti nell’avviso consultabile allo stesso link, i candidati debbono possedere: uno spiccato orientamento alla relazione interpersonale ed al contatto con la clientela; un forte senso del dovere e di responsabilità; equilibrio e tenuta emotiva nella gestione dello stress e delle emergenze.

L’azienda, prima della eventuale assunzione, sottoporrà i candidati risultati idonei al termine del percorso selettivo, agli accertamenti sanitari di legge ed alla verifica dei dati giudiziari autodichiarati in fase di candidatura.