Veniero Rosetti nominato nuovo coordinatore del Cuar di Ravenna

Il presidente del Consar al vertice del Comitato unitario dell’autotrasporto composto da Legacoop, Confcooperative, Cna e Confartigianato

In occasione della recente riunione del Comitato Unitario dell’Autotrasporto della provincia di Ravenna (Cuar), composto da Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Cna Ravenna e Confartigianato Ravenna, è stato nominato nel ruolo di nuovo coordinatore, Veniero Rosetti, presidente del gruppo imprenditoriale del trasporto e logistica Consar.

Il Cuar è stato costituito oltre vent’anni fa allo scopo di esprimere una rappresentanza unitaria alle istanze delle imprese del settore dell’autotrasporto del territorio provinciale.

L’incarico a Rosetti è avvenuto a seguito delle dimissioni del coordinatore uscente Marco Gennari, al quale i presenti, rappresentanti delle associazioni di categoria del settore, hanno espresso un sincero ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni.

Accettando l’incarico il nuovo coordinatore ha dichiarato che «la fase di emergenza che stiamo attraversando richiede uno sforzo straordinario e unitario della categoria per affrontare la situazione economica che dovremo affrontare. In questo senso come sempre ci sarà il nostro impegno, al servizio del territorio e delle imprese di autotrasporto».