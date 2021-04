L’ex Conad ora è del Comune: percorso partecipativo per il nuovo uso dei mille mq

L’edificio in via Platone è coinvolto in una permuta che ha portato al marchio della Gdo il terreno per il nuovo supermercato. Ora sarà usato per la comunità

L’edificio che ospitava l’ex Conad in via Platone a Pinarella ora è di proprietà del Comune di Cervia. Un’operazione a costo zero per le casse pubbliche. Un accordo fra l’Amministrazione e il marchio della Gdo prevede una permuta del valore di 1,54 milioni di euro: l’immobile di 1.141 mq su un’area complessiva di 1.632 passa al Comune a fronte della cessione a Conad di un terreno di proprietà comunale di 3.906 mq su cui è sorto il nuovo supermercato.

I locali saranno destinati a centro per la comunità, ma sarà la consultazione con la città a decidere in specifico come utilizzarli. Tutte le opere necessarie per la riqualificazione, ristrutturazione ed efficientamento energetico, oltre alla sistemazione del verde e alla realizzazione di un parcheggio, saranno a carico del privato.

A febbraio 2021 è iniziato un percorso partecipativo finalizzato al coinvolgimento della comunità per individuare la destinazione d’uso dell’immobile. Il progetto intende coinvolgere i vari soggetti che operano sul territorio nella rinascita di questo luogo, creando uno spazio per tutti, al fine di sensibilizzare la comunità nella progettazione di un nuovo modello di rigenerazione urbana che consenta di ri-abitare il presente, proiettandosi nel futuro attraverso le giuste attenzioni ad ambiente, educazione, ricerca, arte e scienza.

Il percorso si svilupperà con una serie di iniziative per concludersi entro giugno. Da lunedì 26 aprile, e fino al 12 maggio, la comunità verrà coinvolta con un sondaggio, anche on line. Il 29 aprile, dalle ore 16 alle ore 20, è organizzato un sopralluogo a gruppi della struttura. Seguiranno poi due workshop pubblici, il 6 e il 13 maggio alle ore 18; mentre il 29 maggio dalle ore 10 è in programma un Hackathon di 24h, una maratona d’idee per trovare soluzioni innovative a un problema.