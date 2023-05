Sconti del 50 percento per gli alluvionati: troppa gente, Unieuro all’Esp chiude

Il negozio riaprirà domenica mattina con le offerte pensate per chi ha subìto danni

Ingresso transennato e vigilanti all’ingresso: «Troppa gente, riapriamo solo domattina».

Succede all’Unieuro del centro commerciale Esp, a Ravenna, nel pomeriggio di sabato 27 maggio.

Una chiusura anticipata di diverse ore a causa della folla di gente che si è riversata nel negozio che in questi giorni ha attivato una promozione dedicata agli alluvionati residenti in provincia di Ravenna, con climatizzatori, articoli per la casa, tv e piccoli e grandi elettrodomestici in vendita a metà prezzo.

L’offerta scade proprio domenica 28 maggio.