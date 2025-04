Il ministro Salvini ha firmato la lettera per nominare Benevolo presidente dell’Ap

La comunicazione è l’atto formale che chiede il parere della Regione (già espresso informalmente) per poi passare al vaglio degli organi parlamentari

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso ai presidenti delle Regioni interessate la comunicazione formale di intesa relativa alle proposte di nomina dei nuovi presidenti delle Autorità di sistema portuale. Come noto, la comunicazione riguarda anche Ravenna e come già anticipato dai media nei giorni scorsi sarà Francesco Benevolo il nuovo dirigente di via Antico Squero.

Le lettere, sottoscritte dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rappresentano un passaggio fondamentale verso la conclusione del percorso di nomina, che prevede ora l’espressione del parere da parte delle rispettive Regioni prima della trasmissione agli organi parlamentari competenti. Informalmente, però, le Regioni hanno già comunicato l’appoggio alla nomina.

Oltre a Bevolo, questi gli altri presidenti che verranno nominati: