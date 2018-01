Movimento 5 Stelle: confermato Zanforlini alla Camera, per il Senato c’è Ruffilli

L’aspirante a Palazzo Madama è un dipendente del Comune di Forlì che denunciò un episodio di corruzione a suo carico: duemila euro per “ungere” una pratica. Niente ravennati in lista

David Zanforlini, avvocato ferrarese esperto di eco-mafie, correrà al collegio uninominale di Ravenna alla Camera per il Movimento 5 Stelle: secondo le liste di nomi pubblicate dal Corriere della Sera la presenza del legale, collaboratore di Legambiente, è confermata. Il Movimento presenterà domani le liste alla Corte d’Appello.

Per quanto riguarda il Senato, nel collegio che comprende Ravenna e Forlì correrà invece Alessandro Ruffilli, dipendente del Comune di Forlì vittima di un tentativo corruzione che ha respinto e poi denunciato. Un atto di coraggio che però – secondo quanto da lui raccontato – non lo avrebbe aiutato nella carriera all’interno dell’amministrazione forlivese. Ruffilli segnalò una mazzetta che gli giunse sotto forma di contributo alla scuola di danza che presiedeva e che avrebbe dovuto “aiutare” una pratica per l’apertura di un ristorante.