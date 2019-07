Salvini alla festa della Lega di Cervia: «Parola d’ordine, “Prima gli italiani”»

Sul palco di piazza Salinari anche ministri e il presidente della Regione Friuli

“L’Italia in testa la Romagna nel cuore”. È questo il tema conduttore scelto quest’anno per la tradizionale Festa nazionale della Lega Romagna che si svolge, durante la prima settimana di agosto (dal 2 al 6), a Cervia, in piazzale dei Salinari.

«È l’Italia dei sì – si legge in una nota della Lega – quella che ascolterà i big della politica e dei media che si confronteranno sul palco della Festa su argomenti alla ribalta del dibattito nazionale e locale, con al centro la parola d’ordine “prima gli italiani”».

Si inizia venerdì 2 agosto (ore 21) con Lorenzo Fontana, ministro per gli Affari europei, Andrea Crippa, vice segretario federale Lega, e Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera dei Deputati.

Sabato 3 agosto (ore 21) Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e patron della Festa, introduce l’atteso intervento del segretario federale Matteo Salvini.

Domenica 4 agosto (ore 21) sarà la volta del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, del sottosegretario di Stato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon, e del sottosegretario di Stato al ministero per i Beni e le attività culturali, Lucia Borgonzoni.

Lunedì 5 agosto (ore 21), saranno sul palco il ministro degli Affari regionali e autonomie, Erika Stefani, il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, e il vice ministro dell’Economia e delle finanze, Massimo Garavaglia.

Chiudono la kermesse, martedì 6 agosto (ore 21), i ministri per la Famiglia e la disabilità, Alessandra Locatelli, e dell’Istruzione, università e ricerca, Marco Bussetti, e il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Guido Guidesi.

L’area della Festa, dove è funzionante uno stand gastronomico tipicamente romagnolo, è aperta al pubblico dalle ore 18.30 di ognuna delle cinque giornate.