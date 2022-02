Due nuovi assessori del Pd: Zanelli al terzo incarico dal 1993 e Ravagli all’esordio

Dopo le dimissioni di Folicaldi e Venieri, la sindaca Proni completa la squadra di governo: «È importante contare sulle persone giuste»

Francesco Ravagli e Alfeo Zanelli sono i due nuovi assessori della giunta comunale di Bagnacavallo in seguito alle dimissioni per motivi personali e familiari di Vilio Folicaldi e Simone Venieri. A Ravagli vanno le deleghe a Lavori pubblici, Politiche giovanili e Sport, Innovazione tecnologica e Semplificazione amministrativa, a Zanelli quelle a Servizi generali, Servizi alla cittadinanza, Patrimonio, Decentramento, Legalità e Sicurezza, Polizia locale.

Ravagli, 32 anni, sposato, laureato in Ingegneria Civile a Ferrara, lavora da circa sei anni come libero professionista in uno studio di ingegneria di Imola. Partecipa attivamente al volontariato locale sia all’interno delle diverse realtà associative a cui è iscritto, che come catechista nella parrocchia di Bagnacavallo. Alle ultime elezioni amministrative del 2019 è stato eletto consigliere comunale nella lista del Partito Democratico, ricoprendo fino ad oggi il ruolo di capogruppo. La nomina in giunta comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

Zanelli, sessant’anni, diplomato, direttore d’azienda cooperativa a Ravenna, dal 1990 al 1999 è stato consigliere comunale a Bagnacavallo nelle file dei Democratici di sinistra e assessore a Lavori Pubblici, Ambiente, Trasporti e Gestione del patrimonio dal settembre 1993 all’aprile 1995. In seguito, eletto nelle liste del Partito Demoratico nel 2009, ha ricoperto dal giugno dello stesso anno fino all’agosto del 2011 la carica di presidente del Consiglio comunale di Bagnacavallo, poi fino al 2014 è stato assessore a Lavori pubblici, Patrimonio e Politiche sportive.

Nel ringraziare nuovamente Folicaldi e Venieri per l’ingente lavoro svolto e la generosità e affidabilità dimostrate, la sindaca Eleonora Proni ha sottolineato che «pur con diversi gradi di esperienza, i due nuovi assessori Francesco Ravagli e Alfeo Zanelli condividono il massimo senso delle istituzioni e una grande volontà di fare. Ora più che mai, con opere fondamentali che attendono il nostro territorio quanto a infrastrutture e viabilità e con i fondi del Pnrr che utilizzeremo per migliorare ulteriormente i contenitori storici e l’attrattività della nostra città, è importante poter contare sulle persone giuste».

Questa la nuova conformazione della giunta:

Ada Sangiorgi (vicesindaca): Politiche educative, Politiche sociali e sanitarie, Gemellaggi, Pari opportunità e Associazionismo

Caterina Corzani: Ambiente, Gestione del territorio, Protezione civile e Partecipazione

Monica Poletti: Cultura, Turismo e Promozione del territorio

Francesco Ravagli: Lavori pubblici, Politiche giovanili e Sport, Innovazione tecnologica e Semplificazione amministrativa

Alfeo Zanelli: Servizi generali, Servizi alla cittadinanza, Patrimonio, Decentramento, Legalità e Sicurezza, Polizia locale.

Sono in capo alla sindaca le deleghe Attività produttive, Comunicazione, Progetti speciali, Personale, Bilancio e Rapporti con le Partecipate.